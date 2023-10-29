Трюдо назвал смерть своего школьного приятеля Мэттью Перри шокирующей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье, 29 октября, назвал шокирующей смерть своего школьного приятеля, актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья».

«Кончина Мэтью Перри шокирует и печалит», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отмечает журнал People, мать Перри Сюзанна Моррисон была пресс-секретарем отца Трюдо, бывшего премьер-министра Пьера Трюдо. Мэттью и Джастин вместе учились в начальной школе.

«Я никогда не забуду школьные игры, когда мы вместе играли. И я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут ту радость, которую он им принес. Спасибо за смех, Мэтью. Тебя любили и по тебе будут скучать», — написал Трюдо в соцсети.

Перри родился в США, но детство провел в Оттаве. В 15 лет он уехал оттуда в Лос-Анджелес, где начал заниматься актерской профессией, поступив в школу Бакли в Шерман-Окс, которую окончил в 1987 году.

О том, что Перри скончался в возрасте 54 лет, стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, он утонул. Как сообщил источник издания TMZ, Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Полиция США начала расследование смерти актера. Отмечается, что на месте кончины Перри не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Коллеги Перри по сериалу «Друзья» назвали его смерть огромной потерей для мира. Актер Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в сериале, отметил, что Перри всегда был «славным, крутым, спокойным и талантливым», а Мэгги Уилер, сыгравшая девушку Чендлера, написала, что с теплотой будет вспоминать счастливые моменты их совместного творчества.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.