Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42
Мир
Жители сектора Газа ворвались на склады ООН и забрали предметы первой необходимости
Мир
Украина отказалась продлевать договор о транзите газа в Европу из России
Мир
Трюдо назвал смерть своего школьного приятеля Мэттью Перри шокирующей
Происшествия
ПВО поразила воздушную цель в Ростовской области
Мир
Армия Израиля нанесла удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки
Армия
Российские силы уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Алешкинский
Общество
Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе
Мир
Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
Мир
Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

ПВО поразила воздушную цель в Ростовской области

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области успешно сработала система ПВО, сообщил 29 октября губернатор региона Василий Голубев.

«Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении Голубева в Telegram.

«ПВО работает хорошо — мы ей доверяем»
Спецрепортаж «Известий» — о том, как год спустя после воссоединения с Россией недалеко от линии боевого соприкосновения в ЛНР живут люди

Ранее, 24 октября, система ПВО сработала в Ростове-на-Дону по целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023