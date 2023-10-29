ПВО поразила воздушную цель в Ростовской области
В Ростовской области успешно сработала система ПВО, сообщил 29 октября губернатор региона Василий Голубев.
«Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении Голубева в Telegram.
Ранее, 24 октября, система ПВО сработала в Ростове-на-Дону по целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области.
Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.