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«Известия» показали подготовку российских военнослужащих недалеко от передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют 29 октября видео боевой подготовки российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине.

«Отрабатываем максимум — боевые действия, чтобы была полностью связь с коллективом, приближенная к боевым (условиям. — Ред.). Чтобы они знали, куда стрелять, зачем стрелять, как действовать в боевых условиях. Чтобы всё было отработано на автомате», — рассказал корреспонденту военнослужащий ВС РФ с позывным Волк.

По его словам, бойцы тренируются стрелять из оружия разных видов: гранатометов АГС, автоматов и пистолетов. Задача состоит в том, чтобы каждый из проходящих подготовку был способен дать отпор, оставшись с врагом один на один, рассказал командир. Он добавил, что помимо этого бойцы изучают медицину, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказать себе помощь.

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Военнослужащий с позывным Пират рассказал, что тренировки проводятся недалеко от передовой. Бойцы находятся в зоне боевого соприкосновения по семь-восемь дней, а во время ротации занимаются подготовкой, уточнил он.

«С недавних пор начали тренировать (бойцов. — Ред.) на штурм города. Конечно, не наша специфика в связи с тем, что у нас тут пейзаж — в основном поля-посадки, но мы готовимся к тому, что выполнять задачи и по очистке населенных пунктов наших недругов», — заключил Пират.

Накануне, 28 октября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала работу рембатов в зоне СВО, которые ремонтируют поврежденную в ходе боев технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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