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В Средиземном море заметили идущий к Израилю авианосец США

Stars and Stripes: в Средиземном море заметили идущий к Израилю авианосец США
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Идущий к берегам Израиля американский авианосец Dwight D. Eisenhower (CVN-69) был замечен в Средиземном море, сообщает 28 октября издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев, заметивших корабль, когда тот прошел Гибралтар и продолжил свой курс на Ближний Восток.

«Авианосец класса «Нимиц» USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) движется на восток в Гибралтарском проливе, 28 октября 2023 года», — приводится публикация очевидца в социальной сети X (бывш. Twitter). К записи приложена фотография корабля.

По данным издания, американский авианосец направляется к Израилю для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и для защиты собственных военных баз в Сирии и Ираке, которые регулярно подвергаются нападениям.

Ранее, 25 октября, палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля. Резолюция о «поддержке Израиля в его защите от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами», не имеет законодательной силы и стала символическим жестом в качестве первого документа, который одобрила палата представителей.

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США также выражали намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности. Кроме того, сообщалось, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины в резервных запасах США.

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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