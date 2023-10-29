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Российские силы уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Алешкинский

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Группировка войск «Днепр» за минувшие сутки нанесла огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 29 октября, представитель оперативных служб региона.

Уточняется, что в результате были уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский. Кроме того, нанесен удар по месту скопления живой силы украинских боевиков в районе ж/д моста, месту погрузки групп противника на лодки в районе Тягинки.

Российские силы также вывели из строя одну единицу автомобильной техники.

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18 октября ВС РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области.

До этого, 14 октября, российские военные пресекли деятельность ДРГ ВСУ на острове Алешкинский. Потери противника тогда составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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