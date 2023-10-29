Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42
Мир
Жители сектора Газа ворвались на склады ООН и забрали предметы первой необходимости
Мир
Украина отказалась продлевать договор о транзите газа в Европу из России
Мир
Трюдо назвал смерть своего школьного приятеля Мэттью Перри шокирующей
Происшествия
ПВО поразила воздушную цель в Ростовской области
Мир
Армия Израиля нанесла удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки
Армия
Российские силы уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Алешкинский
Общество
Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе
Мир
Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
Мир
Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

В академии «Небесная грация» отметили День художественной гимнастики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В День художественной гимнастики в академии «Небесная грация» Алины Кабаевой рассказали о секретах этого вида спорта тем, кто только начинает свой путь к олимпийским медалям. Об этом узнал и обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко.

В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой прошел день открытых дверей. Юные гости вместе с родителями так отмечают Всероссийский день гимнастики. В гости приехали знаменитые «Три кота» — звезды телеканала СТС Kids, который помог организовать праздник. Идея пригласить любимых героев детей принадлежит Алине Кабаевой.

«Поэтому, я думаю, сегодня прошел очень теплый, душевный, семейный праздник. И наши маленькие детки, наши воспитанницы, и их родители очень, мне кажется, окунулись и полюбили еще больше художественную гимнастику», — отметила директор Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Татьяна Колесникова.

Академия придерживается такого принципа, что грациозный вид спорта должен быть доступен всем желающим. С 1 сентября тут действуют бесплатные классы для дошкольников. На основе кандидатской диссертации олимпийской чемпионки Алины Кабаевой разработана уникальная учебная программа.

«Я попала в гимнастику, мне так рассказывала мама, моя сестра занималась спортивной гимнастикой, и она сделала шпагат, и я тоже повторила, у меня получилось», — рассказала дончанка Каролина Тарасова, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Вместе с праздником в тренировочном зале продолжалась работа. Совершенство в художественной гимнастике достигается через упорные тренировки.

Как рассказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ирина Дзюба, секрет успеха заключается в настойчивости, упрямстве и честолюбии.

Первая школа художественного движения открылась в Санкт-Петербурге около 100 лет назад. Тогда художественную гимнастику называли скорее выразительной. Объединив красоту танца и силу спорта, родилось новое искусство, покоряющее сердца.

Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация». В финале — две россиянки
Во второй день квалификации определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья

Воспитанницы академии «Небесная грация» с успехом выступают на международных стартах. Так, в начале августа они выступили на II Играх стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске. Для них это было первое международное соревнование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023