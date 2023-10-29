В академии «Небесная грация» отметили День художественной гимнастики

В День художественной гимнастики в академии «Небесная грация» Алины Кабаевой рассказали о секретах этого вида спорта тем, кто только начинает свой путь к олимпийским медалям. Об этом узнал и обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко.

В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой прошел день открытых дверей. Юные гости вместе с родителями так отмечают Всероссийский день гимнастики. В гости приехали знаменитые «Три кота» — звезды телеканала СТС Kids, который помог организовать праздник. Идея пригласить любимых героев детей принадлежит Алине Кабаевой.

«Поэтому, я думаю, сегодня прошел очень теплый, душевный, семейный праздник. И наши маленькие детки, наши воспитанницы, и их родители очень, мне кажется, окунулись и полюбили еще больше художественную гимнастику», — отметила директор Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Татьяна Колесникова.

Академия придерживается такого принципа, что грациозный вид спорта должен быть доступен всем желающим. С 1 сентября тут действуют бесплатные классы для дошкольников. На основе кандидатской диссертации олимпийской чемпионки Алины Кабаевой разработана уникальная учебная программа.

«Я попала в гимнастику, мне так рассказывала мама, моя сестра занималась спортивной гимнастикой, и она сделала шпагат, и я тоже повторила, у меня получилось», — рассказала дончанка Каролина Тарасова, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Вместе с праздником в тренировочном зале продолжалась работа. Совершенство в художественной гимнастике достигается через упорные тренировки.

Как рассказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ирина Дзюба, секрет успеха заключается в настойчивости, упрямстве и честолюбии.

Первая школа художественного движения открылась в Санкт-Петербурге около 100 лет назад. Тогда художественную гимнастику называли скорее выразительной. Объединив красоту танца и силу спорта, родилось новое искусство, покоряющее сердца.

Воспитанницы академии «Небесная грация» с успехом выступают на международных стартах. Так, в начале августа они выступили на II Играх стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске. Для них это было первое международное соревнование.