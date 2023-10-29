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Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

Путин уверен, что Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован 29 октября на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась успехов в различных областях.

Президент также указал на то, что отношения между Россией и Турцией развиваются в духе дружбы и добрососедства.

«Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — добавил он.

В завершении своего поздравления Путин выразил надежду на дальнейшее развитие российско-турецких отношений и пожелал процветания гражданам Турции.

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4 сентября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых Путин выразил надежду на скорейшее продвижение работы по созданию газового хаба.

Эрдоган по возвращении из Сочи заявил, что Турция планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа и полезных ископаемых. Он также добавил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба должны позитивно отразиться на ценах на энергоносители. Турция будет и дальше реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через свою территорию.

При этом 11 октября Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) заявил, что у Москвы есть идея расширить поставки российского газа через Турцию. Говоря о создании газового хаба в Турции, глава государства отметил, что речь идет прежде всего о создании электронной площадки торговли газом в Европу.

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