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В Совфеде заявили об отсутствии поддержки у США по ситуации на Ближнем Востоке

Пушков: большинство стран не поддерживают США в конфликте Израиля и Палестины
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Голосование по резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), призывающей к перемирию между Израилем и Палестиной, показало, что большинство стран не поддерживают позицию США по данному вопросу. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в личном Telegram-канале 28 октября.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции глобальному большинству», — указал Пушков.

В подкрепление своих слов сенатор прикрепил изображение со статьей из британского издания The Guardian, где говорилось об изолированности США после голосования ГА ООН.

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27 октября ГА ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. На следующий день постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

До этого, 25 октября, Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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