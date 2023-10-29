В Британии сравнили американских политиков с шайкой клоунов

Политики в США напоминают шайку клоунов и ведут страну к краху. Об этом написал обозреватель The Telegraph Тим Стэнли.

«Сочетание маразма (президента США Джо. — Ред.) Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональная политика Демократической партии и отказ республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы усиливают ощущение, что наш нынешний мировой порядок — это шайка клоунов, ожидающих своего падения», — написал он.

Как отметил Стэнли, США превратились в экономического и политического банкрота.

Ранее, 26 октября, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон отметил снижение когнитивных способностей американского президента Джо Байдена.

13 октября Байден не смог подняться по лестнице при попытке взойти на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Президент споткнулся дважды, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

При этом американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервилл, который ранее критиковал президента Байдена за неоднократные падения, подвергся насмешкам в Сети после того, как сам упал с лестницы самолета.

До этого, 1 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.