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Посол РФ в Норвегии заявил о незаменимости России на газовом рынке Европы

Посол в Осло: Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке. Такое заявление 29 октября сделал российский посол в Осло Теймураз Рамишвили в интервью «РИА Новости».

«Как показал энергокризис 2022 года, Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок всего на 8% (около 9 млрд куб. м). Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10% от докризисного объема российских поставок», — сказал он.

Рамишвили подчеркнул, что Норвегия с большой вероятностью не сможет занять долю рынка больше, чем у нее есть в настоящее время — около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу.

По словам российского диппредставителя, такому развитию событий способствует также и сокращение в течение последних четырех лет национальных инвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру и разведку новых месторождений, в том числе сильное увеличение потребления газа на внутреннем рынке, отметили и в «Газете.Ru».

«Данная ситуация усугубляется также деятельностью местных «зеленых», выступающих за прекращение добычи природных ресурсов на шельфе Норвегии», — добавил он.

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Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов рассказал «Известиям» 23 октября, что зимой, вероятно, в условиях сезонного роста спроса на рынке Европы будут происходить колебания цен, однако благодаря высоким запасам в подземных хранилищах газа (ПХГ) и экономии сырья цены не вернутся к максимумам 2022-го.

До этого, 20 сентября, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что на рост цен на газ в Европе влияет несколько факторов, среди которых в том числе сокращение поставок из России, высокий спрос на газ в Азии, нестабильность на энергорынке. Он подчеркнул, что еще одна причина увеличения цен — ограниченный рост добычи в Норвегии, поскольку крупнейшее месторождение Troll в некоторый период работало на пределе мощностей из-за технических проблем.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Handelsblatt выразил мнение, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие альтернативные источники почти невозможен.

До этого, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в беседе с «Известиями» выразил мнение, что биржевые цены на газ в европейских странах могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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