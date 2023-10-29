Врач назвала першение или чувство кома в горле одним из симптомов стресса

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 29 октября рассказала о неочевидных признаках стресса.

В беседе с RT она отметила, что на стресс могут указывать физические симптомы. Например, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, ускорение обмена веществ, спазм гладкой мускулатуры и другие. Также на фоне эмоциональных переживаний человек может испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею.

Демьяновская объяснила, что это связано с выработкой гормонов стресса, которые влияют на целый ряд процессов. По ее словам, снижается кровоснабжение пищеварительных органов, замедляется ритм перистальтики, усиливается проницаемость слизистой оболочки кишечника, нарушается выработка желудочного секрета. А при хроническом стрессе развивается дисбаланс микрофлоры кишечника.

Также симптомом стресса может быть першение или чувство кома в горле из-за непроизвольного сокращения мышц гортани или сухости глотки в связи со снижением слюноотделения и нарушением носового дыхания, указала врач.

По словам Демьяновской, при избыточной выработке кортизола, адреналина и других гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне, поскольку гормоны стресса могут усиливать воспалительные процессы в организме и ослаблять иммунную систему, делая кожу более уязвимой для различных инфекций, а также способствуют обострению хронических заболеваний. У некоторых людей стресс может стимулировать работу сальных желез. В итоге волосы на голове загрязняются быстрее. Стресс также может спровоцировать выпадение волос, вплоть до алопеции.

Кроме того, из-за стресса может появиться скрежет зубов, так как некоторые отделы нервной системы активизируются, приводя к повышенному напряжению мышц, в том числе нижней челюсти. Демьяновская подчеркнула, что у некоторых людей на фоне стресса развивается синдром Рейно — спазм кровеносных сосудов, например пальцев рук и ног. Поэтому они могут выглядеть бледными или синими, также может появиться ощущение онемения или жжения.

Эксперт посоветовала для борьбы со стрессом дыхательные упражнения, медитации, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения. При этом необходимо снизить потребление никотина, этилового спирта и кофеина.

Ранее, 27 октября, врач психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко рассказал, что избавиться от стресса из-за осенней хандры помогут спорт, релаксация, хобби и общение.