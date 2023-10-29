Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 36
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 36, еще 10 шахтеров ищут спасатели. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в МЧС Казахстана.
«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось о 35 жертвах. Авария произошла накануне, 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии был взрыв газометана в лаве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Как заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко горняков низкие. При этом спасательные работы продолжатся.