Краснодарский оперштаб: на территории Афипского НПЗ произошел пожар

В Краснодарском крае в ночь на 29 октября случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание было локальным, его оперативно потушили службы завода. На ликвидацию ушло полчаса.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавили в штабе. Известно, что инфраструктура также не пострадала. Угрозы ни заводу, ни жителям близлежащих населенных пунктов нет.

Ранее, 15 сентября, в Самаре на территории завода вспыхнул пожар. Выяснилось, что в помещении произошло горение масла. Пожарные ликвидировали открытое возгорание площадью 1 тыс. кв. м. В тушении огня были задействованы 114 человек и 38 единиц техники.