На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу областной администрации Романа Мрочко.
Отмечается, что под огнем прибрежные районы города.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день взрывы прозвучали в Хмельницкой области, также там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне, 28 октября, сообщалось о взрывах в Снегиревке Николаевской области.
Тогда же взрывы были слышны в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.