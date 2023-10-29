В армии РФ рассказали о концентрации боевиков ВСУ на клещеевском направлении
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сфокусировало все силы армии на клещеевском направлении, максимально пытаясь забрать Клещеевку и пойти дальше. Об этом 29 октября рассказал «РИА Новости» боец добровольческого корпуса с позывным Тасман.
«Враг сфокусировался и отдает все силы на клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше, но у противника очень высокие потери», — сказал он.
Тасман также рассказал о незамысловатой тактике боя, которую применяют военнослужащие ВСУ. По его словам, они делают постоянные накаты, каждый день пытаются продвинуться вперед, просто так кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую уничтожают военные Вооруженных сил (ВС) РФ.
Ранее в этот день, 29 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли более 150 солдат и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в результате ударов российских войск в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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