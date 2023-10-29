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Президент Турции Эрдоган предостерег Запад от войны «креста и полумесяца»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября выступил на «Великом палестинском митинге», который состоялся в стамбульском аэропорту Ататюрк в знак протеста против боевых действий Израиля в секторе Газа.

Как подчеркнул Эрдоган, территорию анклава в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее сейчас в Газе. По его словам, главным виновником конфликта на Ближнем Востоке является Запад, который действует «не пачкая собственных рук», а Израиль — «пешкой, которой однажды пожертвуют».

Турецкий президент указал, что те, кто «проливает лживые слезы по погибшим на Украине», не высказали сочувствия погибшим в Газе.

«Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — приводит его слова TRT Haber.

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Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником и сообщить об этом международному сообществу. Эрдоган назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн после заявлений Турции в поддержку Палестины сообщил, что Израиль отзывает своих дипломатических представителей из страны для переоценки отношений.

Также Эрдоган на своей личной странице в социальной сети X (бывш. Twitter) призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Также турецкий лидер призвал граждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв превысило 8 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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