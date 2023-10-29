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ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма

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Над Черным морем и полуостровом Крым при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По сообщению пресс-службы, дежурными средствами ПВО ликвидировали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

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Накануне, 28 октября, российские средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над Орловской областью и два — над Тульской. Информации о пострадавших и повреждениях не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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