На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на первого заместителя главы областной администрации Сергея Тюрина.

Отмечается, что в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Накануне, 28 октября, сообщалось о взрывах в Снегиревке Николаевской области.

В этот же день взрывы были слышны в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области Украины. Кроме того, в Одесской области сработала воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.