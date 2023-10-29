В Турции заявили о способности России и Китая противостоять Западу

Россия может остановить развязывание Западом новой цивилизационной войны, если объединится с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами. Об этом написал обозреватель Махмут Овюр в статье для газеты Sabah.

Как указал журналист, западные страны поддерживают Израиль и стремятся к «новой цивилизационной войне». Однако, по его словам, «мир уже не тот, что тысячу лет назад».

«Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое «оружие», — написал Овюр.

Накануне политолог Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Запад полностью поддерживает Израиль в конфликте и не реагирует на гибель мирного населения в Газе.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылая сигналы о необходимости искать мирное решение.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв превысило 8 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.