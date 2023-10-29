Командир спецназа «Ахмат» указал на участившуюся сдачу в плен бойцов ВСУ

Участились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, в том числе на артемовском, где бойцы украинской армии сдаются в плен подразделениям «Ахмата» каждые два-три дня. Об этом 29 октября сообщил «РИА Новости» заместитель командующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Действительно, на всех направлениях надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три обязательно у нас бывают новые пленные», — сказал он.

Кроме того, Алаудинов отметил, что противник теряет колоссальное количество своих бойцов, поступающие украинские резервы восполняются в кратчайшие сроки, и качество личного состава начинает становиться хуже, из-за чего украинская армия опять же увеличивает свои потери.

«Скажу, что подразделения, которые всё время тасуются с одной точки на другую, потом их выводят на восполнение. А восполнение у них происходит в кратчайшие сроки. Сам личный состав, конечно, надо отметить, всё хуже и хуже в качественном составе. То есть получается, сейчас уже на фронт бросаются инвалиды во всех отношениях», — подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Он добавил, что помимо людей с ограниченными возможностями на фронт поступают «абсолютно неадекватные» люди, вследствие чего командование ВСУ вынуждено докладывать руководству киевского режима о больших потерях. Естественно, военнослужащие украинской армии сами принимают решение чаще сдаваться в плен, подытожил Алаудинов.

Накануне, 28 октября, сообщалось, что под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Сами пленные в разговоре с журналистами рассказали, что приняли решение сложить оружие добровольно после того, как на их позиции зашли российские бойцы.

Ранее, 27 октября, в Министерстве обороны России сообщили, что критически низкий уровень морально-психологического состояния ВСУ фиксируется в зоне ответственности Западной группировки войск (ЗВО) и на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях. Отмечалось, что с 21 по 27 октября ЗВО не только отразила 47 контратак украинских боевиков, но и заняла более выгодные рубежи и позиции.

30 сентября взятый в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий сообщил, что в ВСУ насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Он отметил, что моральное состояние в рядах киевского режима «ниже среднего», а всего, по его словам, позиции покинуло около 50 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».