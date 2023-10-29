ВСУ потеряли на донецком направлении 150 бойцов и машину РСЗО HIMARS

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 29 октября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 150 солдат и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в результате ударов российских войск.

Он отметил, что на донецком направлении силами группировки «Юг» отражены три атаки штурмовых групп ВСУ.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Астафьев, группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее, 27 октября, Астафьев сообщил, что российские военнослужащие Южной группировки войск перехватили 10 украинских беспилотников на донецком направлении. Также подразделения группировки при помощи авиации, артиллерии и огнеметов отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Богдановки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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