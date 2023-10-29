Группировка ВС РФ «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 29 октября заявил, что российские военные подавили порядка 15 расчетов полевой артиллерии, а также уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Савчук, ВС РФ поразили районы скопления техники и живой силы ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии, а также уничтожить танк противника.

Накануне Савчук сообщил, что российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 украинских боевиков, две боевые машины пехоты (БМП) и самоходная артиллеристская установка (САУ) «Акация».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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