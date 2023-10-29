ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 29 октября сообщил, что российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Синьковки и Надии», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Зыбинский, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали минометный расчет ВСУ в районе Синьковки. Общие потери противника составили свыше двух взводов живой силы и три автомобиля, уточнил он.

Накануне Зыбинский рассказал, что военнослужащие Западной группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в Купянском районе Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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