Два миротворца ООН ранены при израильском обстреле юга Ливана

Два миротворца ООН из Непала пострадали в результате обстрела израильской артиллерией южных районов Ливана. Об этом 29 октября сообщил телеканал Al-Manar.

По информации канала, один из миротворцев носит звание капитана, он получил ранения средней степени тяжести в живот и руку.

Согласно заявлению Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), 28 октября одна из ракет попала в штаб миротворцев в Эн-Накуре. Указывается, что никто не пострадал, но был нанесен материальный урон. При этом ВСООНЛ отмечает, что это не первый случай, когда снаряд попадает в штаб.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов из Ливана, войска ответили огнем танков и артиллерии по военным целям группировки «Хезболла».

Также ЦАХАЛ заявила о предотвращении запуска ракеты класса «земля – воздух» из Ливана по беспилотнику армии. В ответ израильская сторона объявила об ударе по источнику обстрела на ливанской территории.

26 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет вовлечения Ливана в конфликт с ХАМАС. Он отметил, что военные готовы к любому развитию событий на севере региона, но вместе с тем не заинтересованы в расширении войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв превысило 8 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.