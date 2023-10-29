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Офицер ВСУ указал на необходимость мобилизации из-за тяжелой ситуации в армии

Офицер ВСУ: у Украины заканчиваются солдаты, нужно усилить мобилизационные меры
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день теряют большое количество бойцов, поэтому командованию нужно ужесточить мобилизационные меры. Об этом рассказал украинскому изданию «Страна.ua» командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук.

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что [боевые действия] у нас полномасштабные, а мобилизация почему-то не полномасштабная», — пожаловался он.

Шевчук подчеркнул, что на фронт должны отправиться как мужчины, которые называют себя украинскими гражданами, так и женщины, поскольку закон не запрещает этого.

Он также обратил внимание на то, что не видит ничего плохого в том, что украинские военкомы «ловят за руки» призывников прямо на улице, поскольку эти люди «должны выполнять свои конституционные обязанности», добавил собеседник издания.

«Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей, которые выполняют боевую задачу. Мы не хотим защищать уклонистов», — заявил он.

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25 октября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

До этого, 23 октября, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы в стране истощены, остается всё меньше сторонников действующего режима и добровольцев в рядах армии.

Накануне, 22 октября, украинский пленный Александр Лыска также рассказал, что случаи дезертирства в украинских формированиях не единичны. Люди уезжают под разными предлогами и не возвращаются на передовую.

27 октября стало известно, что на Украине прошли митинги с требованием демобилизации военных ВСУ. По данным украинского издания «Телеграф», в демонстрациях принимали участие родственники военных. Они принесли плакаты, на которых указано количество дней, проведенных военными на фронте, и призывы к немедленной демобилизации.

В этот же день пленный украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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