Украинские боевики негодуют в связи с пренебрежительным отношением к ним западных стран. Об этом 28 октября рассказала аналитик Атлантического cовета Мелинда Харинг в интервью Business Insider (BI).

Отмечается, что солдаты украинской армии вынуждены воевать без поддержки с воздуха.

Аналитик указала, что солдаты критикуют остальных украинцев из-за недостаточно серьезного отношения к конфликту. По их мнению, небольшая часть населения «прыгает выше головы», в то время как остальные «наслаждаются жизнью» в тылу.

Ранее в этот день бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас было бы выгоднее вести себя потише, чтобы не привлекать внимание к своему провалу. Украинский лидер сейчас столкнулся с большими проблемами, поскольку США наряду с Украиной начали помогать еще и Израилю. В частности, он упомянул, что американский лидер Джо Байден решил выделить 60% помощи Украине и 40% Израилю.

Накануне бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл отметила, что президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. Хилл высказала мнение, что западные лидеры стали жертвами завышенных ожиданий по поводу того, на что в действительности были способны украинские боевики во время контрнаступления.

23 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Всего в 2023 году стране уже перечислили от Евросоюза €15 млрд в качестве бюджетной поддержки, добавил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.