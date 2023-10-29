В Испании указали на несостоятельность Украины из-за долгов Киева

Украинское государство превратилось в несостоявшуюся страну ввиду экономических обязательств перед Западом. Об этом написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланш.

«Судя по всему, несмотря на преклонение колен и крики о пощаде [со стороны киевского руководства], западные покровители [президента Украины] Владимира Зеленского полны решимости взыскать долги, приобретенные Киевом, даже если в будущем произойдет смена правительства», — отметил Бланш.

Согласно его данным, Украина погрязла в долгах, и киевским властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. В результате подобных действий долг только продолжает расти, а страна «бесплатно отдает предприятия западным кредиторам», добавил обозреватель.

В издании напомнили, что бывший премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год Николай Азаров заявил, что долг страны может достичь $173 млрд (107% ВВП) к концу 2023 года.

По словам обозревателя, так называемые западные фонды-стервятники, такие как BlackRock и Fidelity, уже обрушились на Украину и требуют от киевского режима выплатить часть долга, который они приобрели. Для этого Зеленский объявил, что они продадут государственные облигации иностранцам, добавил Бланш.

Ранее, 23 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2024 году рассчитывает получить от властей Евросоюза финансовую помощь еще на €18 млрд по новой программе Ukraine Facility, над которой работает совместно с Еврокомиссией (ЕК).

Он также сообщил, что Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Всего в 2023 году стране уже перечислили от Евросоюза €15 млрд в качестве бюджетной поддержки, добавил он.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из их $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Также 20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

При этом евродепутат от Ирландии Мик Уоллес на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 16 октября заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза не поможет быстрому завершению конфликта, а, напротив, загонит страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.