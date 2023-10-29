Истребители посадили залетевший в Делавэр самолет из-за визита Байдена

Гражданский самолет залетел в ограниченное воздушное пространство в штате Делавэр в США, где находился американский президент Джо Байден. Воздушное судно пришлось сажать с помощью истребителей. Об этом 28 октября сообщили в пуле Белого дома и Секретной службы Штатов.

«Истребители поднялись в воздух в штате Делавэр после того, как самолет нарушил ограниченное воздушное пространство», — рассказал пул Белого дома.

Согласно заявлению представителя Секретной службы США Энтони Гульельми, которое распространил пул, инцидент случился после 14:00 по местному времени (21:00 мск) в районе Уилмингтона.

Отмечается, что гражданский самолет успешно приземлился в близлежащем аэропорту. Инцидент никак не повлиял на график Байдена.

Секретная служба США в координации с Федеральным управлением гражданской авиации проводит расследование ситуации.

Ранее, 4 октября, в штате Орегон в США два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома. Во время крушения в доме находились несколько человек, однако они вовремя покинули помещение. Никто из них не пострадал.