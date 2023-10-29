Более 10 человек пострадали в ДТП с участием автобусов в Севастополе
В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадали более 10 человек. Об этом 28 октября сообщили в УМВД РФ по региону.
Отмечается, что в 20:40 водитель маршрутного автобуса Mercedes в районе дома № 44 по улице Руднева наехал на стоящий впереди маршрутный автобус «Богдан».
По предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более 10 пассажиров маршруток. Как указали в МВД, им оказана необходимая медицинская помощь.
По информации источника «Известий», с места событий эвакуировали 13 пассажиров.
Ранее в этот день автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, пострадали шесть человек.