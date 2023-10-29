Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек
Мир
СМИ сообщили об атаке беспилотников на базу США у месторождения нефти в Сирии
Мир
Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту состоится 30 октября
Мир
В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в Газе
Армия
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Мир
ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа
Мир
Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС
Мир
В США опровергли сообщения об участии своих войск в наземной операции в Газе
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava
Мир
Во Франции назвали встречу Путина и Орбана усилением раскола внутри ЕС
Мир
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
Армия
Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября

Более 10 человек пострадали в ДТП с участием автобусов в Севастополе

В Севастополе больше 10 пассажиров пострадали при столкновении двух автобусов
0
Фото: УМВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадали более 10 человек. Об этом 28 октября сообщили в УМВД РФ по региону.

Отмечается, что в 20:40 водитель маршрутного автобуса Mercedes в районе дома № 44 по улице Руднева наехал на стоящий впереди маршрутный автобус «Богдан».

По предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более 10 пассажиров маршруток. Как указали в МВД, им оказана необходимая медицинская помощь.

По информации источника «Известий», с места событий эвакуировали 13 пассажиров.

Ранее в этот день автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Иваново, опрокинулся в кювет в Палехском районе Ивановской области, пострадали шесть человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023