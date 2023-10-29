Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем и полуостровом Крым. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

Накануне российские средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над Орловской областью и два над Тульской. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.