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Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava

В ХАМАС заявили, что подбили израильский танк Merkava
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Фото: Global Look Press/IMAGO/FADI AMUN
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Бойцы боевого крыла палестинского движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — поразили израильский танк Merkava управляемой ракетой. Соответствующая информация 28 октября была опубликована в Telegram-канале группировки.

Отмечается, что танк был подбит при отражении атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к востоку от Эш-Шуджайи.

При этом со стороны командования ЦАХАЛ не поступало сообщений о боестолкновении в этом районе.

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Ранее в этот день политолог Дмитрий Бридже в беседе с «Известиями» отметил, что у ХАМАС есть боеприпасы на три-четыре месяца, движение может вести боевые действия и защищаться от любого нападения со стороны израильской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

В тот же день агентство SANA написало, что бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) отразили попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Аль-Бурейдж в восточной части сектора Газа, поразив противотанковыми ракетами несколько бронемашин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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