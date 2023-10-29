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Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа

Гутерриш: необходимо «переломить» ситуацию в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 октября выразил удивление беспрецедентным ростом интенсивности обстрелов сектора Газа и призывал к прекращению огня.

«Я был воодушевлен тем, что выглядело как рост единодушия международного сообщества, в том числе поддерживающих Израиль стран, по вопросу необходимости по меньшей мере гуманитарной паузы для того, чтобы способствовать освобождению заложников в Газе, эвакуировать граждан третьих стран, а также нарастить поставки гуманитарной помощи. К сожалению, вместо этого я был поражен беспрецедентным ростом обстрелов и их разрушительным эффектом, что подрывает выполнение гуманитарных целей», — говорится в заявлении.

Кроме того, Гутерриш призвал к освобождению заложников без определенных условий, а также к доставке гуманитарной помощи, способной ответить потребностям жителей Газы.

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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

При этом, как отметил политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями», США отговаривают Израиль от проведения наземной операции в Газе, советуя наносить по анклаву точечные удары и проводить рейды отрядами специального назначения. По словам политолога, в настоящий момент проводится расширение специальных рейдов с использованием бронетанковой техники. Как утверждает израильская сторона, это не является сухопутной широкомасштабной операцией.

28 октября в МИД РФ заявили, что Россия после начала наземной операции Израиля в секторе Газа призывает к перезапуску переговоров израильтян и палестинцев для реализации формулы двух государств, одобренной в Организации Объединенных Наций (ООН).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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