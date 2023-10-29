Представитель властей штата Мэн назвал мотив стрелка из Льюистона

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак 28 октября заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления.

«Если говорить о том, есть ли здесь мотив. Я думаю, тут явно есть составляющая психического здоровья», — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Сосчак, у правоохранителей нет доступа к информации о принудительном лечении Карда.

Также Сосчак уточнил, что не назвал бы ранее найденную записку Карда предсмертной запиской. При этом он не раскрыл, кому она предназначалась. В записке, по словам Сосчака, Кард указал пароль от телефона и номера банковских счетов. Представитель властей сообщил, что семья Карда сотрудничала с правоохранителями.

Стрельба в американском городе произошла 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс на следующий день сообщала о 18 погибших. Еще 13 человек получили ранения.

Полиция Льюистона установила, что стрелявшим мог быть 40-летний Роберт Кард. Полицейские начали поиски Карда и порекомендовали жителям города быть осторожными, поскольку мужчина может быть опасен. Как выяснилось, подозреваемый — оружейный инструктор с опытом военной службы и, вероятно, психическими проблемами.

26 октября полиция окружила дом, который был связан с подозреваемым в преступлении. Несколько часов они призывали его выйти из здания. В то же время СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также информировали о предсмертной записке подозреваемого, которую Кард, предположительно, оставил своему сыну.

В этот же день президент США Джо Байден постановил, что флаг США до заката 30 октября должен оставаться приспущенным над Белым домом и другими государственными учреждениями страны в память о жертвах стрельбы.

Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс 27 октября подтвердила, что подозреваемый в стрельбе Роберт Кард обнаружен мертвым.

Данный инцидент, предположительно, стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка.

После массовой стрельбы в Льюистоне Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране. Американский лидер также заявил, что отдал распоряжение своей администрации сделать всë необходимое для оказания помощи и поддержки жителям пострадавшего штата.