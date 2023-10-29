Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября

Облачно, местами небольшие осадки, гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 29 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3.

В Московской области днем прогнозируют –2…+3 градуса, ночью похолодает до –4.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — южный, его скорость также составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление — 742–749 мм ртутного столба.

Ранее, 28 октября, в столичном МЧС предупредили о неблагоприятной погоде с вечера 28 октября до 9:00 29 октября.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 7–9 см, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратится.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, также ожидаются снег, гололедица и гололед. При этом в начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября.