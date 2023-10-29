Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза (ЕС). Об этом 27 октября написала обозреватель газеты El País Сильвия Аюсо.

«Уже несколько недель страны Евросоюза усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе», — говорится в статье.

По информации издания, многие европейские лидеры выразили осуждение такого шага со стороны Орбана. В частности, в Париже назвали его переговоры с российским президентом непозитивным сигналом.

Как отметила Аюсо, неопределенность также осложняет ситуацию. Обозреватель добавила, что она связана с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, пообещавшего прекратить оказание военной помощи киевскому режиму.

«Это касается не только президента Венгрии Виктора Орбана. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается», — резюмировалось в материале.

26 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира на Украине и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, у Орбана состоялась встреча с Путиным в Пекине. В ходе нее венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

Российский лидер, в свою очередь, констатировал, что нападки на Орбана вызваны завистью, так как он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, чего лишены многие другие политические деятели Европы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.