В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что видели сообщения о попытке атаки беспилотниками (БПЛА) на Курскую атотмную электростанцию (АЭС). Об этом 27 октября говорится в заявлении директора организации Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ.

«МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на объекте не превышает установленных норм», — отмечается в документе.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила причастность западных стран к атаке киевского режима на Курскую АЭС. По ее словам, такое преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию кураторов Киева со стороны Запада.

Также Захарова рассказала, что ВСУ целенаправленно совершили атаку на Курскую атомную электростанцию тремя БПЛА. Произошедшее, по ее утверждению, доказывает, что для руководства Украины не существует никаких ограничений, даже на акты ядерного терроризма, подчеркнула Захарова.

Накануне, 27 октября, пресс-служба Курской АЭС сообщила, что после атаки беспилотников в четверг, 26 октября, станция продолжает работу в штатном режиме, пострадавших и разрушений не было. Тогда же уточнялось, что уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

Украинская армия пытается наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.