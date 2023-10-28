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МИД Израиля отзовет своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

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Власти Израиля после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины отзывает своих дипломатических представителей из страны для переоценки отношений. Об этом 28 октября сообщил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале.

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В этот день турецкий лидер Эрдоган на массовом многотысячном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле заявил, что страны Запада полностью ответственны «за резню в Газе». Он также добавил, что Турция намерена объявить Израиль военным преступником и сообщить об этом международному сообществу. Эрдоган назвал Израиль «оккупантом» и «преступной группировкой», отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Одновременно митинги в поддержку Палестины проходят в Лондоне и Риме. По информации Daily Mail, участники марша в Лондоне требуют от британского правительства призвать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее в этот же день Эрдоган на своей личной странице в соцсети X (бывш. Twitter) призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и перестать атаковать сектор Газа. Также турецкий лидер призвал граждан прийти на митинг в поддержку Палестины в аэропорт имени Ататюрка.

Однако, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители ночью поразили 150 подземных объектов боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. 27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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