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Происшествия
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск из-за сильного тумана в Самарской области. Об этом 28 октября сообщают в пресс-службе аэропорта Курумоч.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) два рейса ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск», — передает 63.ru заявление пресс-службы аэропорта.

Как указывает местный информационный портал, речь идет о рейсах, вылетевших из Новосибирска и Москвы.

Уточняется, что также задерживаются рейсы из Самары. Воздушные суда должны были вылететь в Новосибирск, Москву и Ереван.

Ранее, 24 октября, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Пермь самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорте назначения, предварительно, из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, пострадавших не было.

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