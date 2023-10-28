Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск из-за сильного тумана в Самарской области. Об этом 28 октября сообщают в пресс-службе аэропорта Курумоч.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) два рейса ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск», — передает 63.ru заявление пресс-службы аэропорта.
Как указывает местный информационный портал, речь идет о рейсах, вылетевших из Новосибирска и Москвы.
Уточняется, что также задерживаются рейсы из Самары. Воздушные суда должны были вылететь в Новосибирск, Москву и Ереван.
Ранее, 24 октября, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Пермь самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорте назначения, предварительно, из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, пострадавших не было.