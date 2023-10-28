На Украине сообщили о взрывах в Снегиревке Николаевской области

В городе Снегиревка Николаевской области Украины раздалось несколько взрывов. Об этом 28 октября сообщило издание «Страна.ua».

Как отмечено в Telegram-канале СМИ, пока неизвестно, что конкретно стало их причиной. Глава города Иван Кухта отметил, что пострадавших в результате инцидентов нет.

Ранее 28 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы были слышны в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области Украины. Также добавлялось, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого, 27 октября, в Николаевской области Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Также звуки взрывов раздавались в Кировоградской и Днепропетровской областях. Глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Покровской общине.

В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.