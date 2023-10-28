СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 31 октября

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 31 октября заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом 28 октября заявили в постпредставительстве Бразилии при всемирной организации.

«По запросу Эквадора и Франции мы проведем заседание по гуманитарной ситуации на Украине», — сообщили в бразильской миссии, которая исполняет в октябре функции председателя Совбеза ООН, передает ТАСС.

Начало заседания запланировано на 17:00 мск. На встрече с докладом выступит глава профильной дирекции управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

Ранее, 27 октября, прошло открытое заседание СБ ООН по ситуации на Украине по запросу России. В тот день первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский принес обломки западных ракет, которые украинские войска использовали для удара по гражданской инфраструктуре. Как указал дипломат, фрагменты являются доказательствами того, как поставляемые Западом вооружения активно используются Украиной для нападения на объекты мирного населения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.