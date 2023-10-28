МАГАТЭ известно о сообщениях о беспилотниках рядом с Курской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) видели сообщения о попытке атаки беспилотными летательными аппаратами на Курскую АЭС. Об этом 27 октября говорится в заявлении директора организации Рафаэля Гросси на ее сайте.

«МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на объекте не превышает установленных норм», — указано в тексте.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС. По словам Захаровой, данное преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию западных кураторов киевского режима.

Она рассказала, что ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотниками. Произошедшее доказывает, что для киевского режима не существует никаких ограничений, даже на акты ядерного терроризма, подчеркнула Захарова.

Накануне пресс-служба Курской АЭС сообщила, что после атаки беспилотников в четверг станция продолжает работу в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Тогда же уточнялось, что уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.