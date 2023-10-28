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В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Проект Минздрава РФ по увеличению производительности труда может позволить освободить медицинских работников от немедицинских процедур, увеличив время на прием пациентов. Об этом 28 октября сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься call-центры, информационные специалисты», — сказал он в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.

Мурашко отметил, что повышение производительности труда медицинского персонала является в данный момент одним из главных проектов министерства.

В этих целях не только увеличивается штатная численность сотрудников, но и происходит перевод непрофильной активности медработников, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, в начале августа, министр рассказал о планах перехода с 2025 года на новую, единую систему оплаты труда медиков. Тогда же он сообщил о проведении подготовки данного нововведения в пилотном режиме, а также изучении в связи с этим опыта субъектов РФ.

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