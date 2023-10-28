В Белоруссии сообщили о двух найденных телах беженцев на границе с Латвией

Белорусские военнослужащие нашли два тела беженцев с Ближнего Востока у границы с Латвией. Об этом 28 октября заявили в пограничном комитете Белоруссии.

«Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана», — сказано в сообщении погранкомитета.

Белорусские военнослужащие вызвали медицинскую бригаду для оказания помощи женщине и детям. Со слов девушки, латвийские силовики вывезли мужчин вместе с группой беженцев на границу и под угрозой расправы заставили перейти на белорусскую территорию. В погранкомитете отметили, их выбросили на снег и сняли на камеру их страдания.

«Место цивилизованных решений проблем в Латвии прочно заняла средневековая дикость», — добавили в ведомстве.

Ранее, 21 октября, белорусские пограничники обнаружили около латвийской границы женщину африканской внешности в бессознательном состоянии. Военнослужащие оказали беженке первую помощь, однако прибывшая бригада медиков констатировала смерть иностранки.

Ситуация на границе Белоруссии с входящими в Евросоюз Польшей, Латвией и Литвой обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Латвии и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.