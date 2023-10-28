Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»
Мир
Министр обороны Израиля предупредил о долгой операции в Газе
Армия
ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям и пунктам управления боевиков в Сирии
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Снегиревке Николаевской области
Мир
В минсвязи Израиля заявили о разрыве контактов со Starlink
Мир
Нетаньяху заявил о начале Израилем второго этапа войны
Мир
Боевое крыло ХАМАС заявило о третьем за день ракетном обстреле Тель-Авива
Мир
Нетаньяху пообещал освободить всех удерживаемых ХАМАС заложников
Мир
СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 31 октября
Мир
Майк Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США
Мир
Эксперт назвал безумием военную операцию Израиля в секторе Газа
Мир
Экс-разведчик заявил о неспособности США спасти Украину от поражения
Происшествия
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

В Белоруссии сообщили о двух найденных телах беженцев на границе с Латвией

Белорусские военнослужащие нашли тела двух беженцев на границе с Латвией
0
Фото: погранкомитет Республики Беларусь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусские военнослужащие нашли два тела беженцев с Ближнего Востока у границы с Латвией. Об этом 28 октября заявили в пограничном комитете Белоруссии.

«Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусским пограничным нарядом обнаружены два трупа беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана», — сказано в сообщении погранкомитета.

Белорусские военнослужащие вызвали медицинскую бригаду для оказания помощи женщине и детям. Со слов девушки, латвийские силовики вывезли мужчин вместе с группой беженцев на границу и под угрозой расправы заставили перейти на белорусскую территорию. В погранкомитете отметили, их выбросили на снег и сняли на камеру их страдания.

«Место цивилизованных решений проблем в Латвии прочно заняла средневековая дикость», — добавили в ведомстве.

Грант на мигранта: Литва требует от Белоруссии компенсацию за беженцев
Прибалтийские границы снова штурмуют десятки переселенцев из Африки и Ближнего Востока

Ранее, 21 октября, белорусские пограничники обнаружили около латвийской границы женщину африканской внешности в бессознательном состоянии. Военнослужащие оказали беженке первую помощь, однако прибывшая бригада медиков констатировала смерть иностранки.

Ситуация на границе Белоруссии с входящими в Евросоюз Польшей, Латвией и Литвой обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Латвии и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023