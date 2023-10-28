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Постояльцы сгоревшей в Набережных Челнах гостиницы рассказали о пожаре

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Фото: скриншот
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Постояльцы гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах, сгоревшей утром 28 октября, рассказали журналистам о пожаре, который практически полностью уничтожил здание.

По словам Екатерины Зиминой и Евгении Коваль, которые приехали в город из Саранска, всё произошло очень быстро. Девушки покинули гостиницу через задний вход и увидели снаружи столб черного дыма.

«Подошли — всё крыльцо полыхает. Увидела, что машина стоит рядом, побежала завести. Там уже всё летело, огонь, осколки, вещи», — поделилась Екатерина.

При этом огонь почти не затронул крыло, в котором они проживали, добавила Евгения.

«Нам повезло, что крыло, в котором мы проживали, осталось практически нетронутым, единственное, наверное, крыло. Сотрудники отеля вернули нам все наши вещи, документы», — рассказала она.

Пожар в гостинице на Московском проспекте в Набережных Челнах начался этим утром. Очевидцы сообщали, что люди выбегали из здания на заснеженную улицу практически босиком.

Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м, персонал и посетителей эвакуировали. Пожар был ликвидирован в 11:05 мск. Здание почти полностью выгорело с первого по четвертый этаж.

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