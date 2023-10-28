ФК «Факел» впервые за 23 года одержал победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Воронежский футбольный клуб «Факел» одержал победу над московским «Спартаком» в 13-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 28 октября пишет «Спорт-Экспресс».
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе «Факела» гол забили Евгений Марков (71-я минута, пенальти) и Максим Максимов (84-я). После 70-й минуты встречи «Спартак» играл в меньшинстве, так как с поля был удален Срджан Бабич, получивший вторую желтую карточку.
Так, впервые за 23 года воронежский клуб одержал победу над столичным в чемпионате России.
После игры «Факел» с 15 очками поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» же с 20 очками находится на четвертой строчке.
Ранее, 21 октября, воронежский клуб обыграл «Оренбург». Матч 12-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте гол забил полузащитник «Факела» Ильнур Альшин, а затем еще один мяч в ворота соперника отправил также полузащитник команды Никита Моцпан.