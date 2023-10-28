Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нормализацию отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудил усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом 28 октября сообщает МИД РФ.

«Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении дипведомства.

Как указано, шаги к этому должны осуществляться на основе трехсторонних соглашений от 2020–2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной повестки.

Ранее, 26 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прилагает усилия, чтобы помочь Армении и Азербайджану заключить мирный договор. По его словам, это необходимо для стабилизации обстановки и выхода на положительный вид жизни во всем регионе.

23 октября Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией по большому счету урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва, как отметил глава МИД РФ, готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, они включили и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

Часть населения в результате этих событий покинула Карабах. По последним данным, в Армению прибыло более 100 тыс. человек.