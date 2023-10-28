Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нормализацию отношений Баку и Еревана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудил усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом 28 октября сообщает МИД РФ.
«Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении дипведомства.
Как указано, шаги к этому должны осуществляться на основе трехсторонних соглашений от 2020–2022 годов, включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы.
Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной повестки.
Ранее, 26 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прилагает усилия, чтобы помочь Армении и Азербайджану заключить мирный договор. По его словам, это необходимо для стабилизации обстановки и выхода на положительный вид жизни во всем регионе.
23 октября Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией по большому счету урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва, как отметил глава МИД РФ, готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.
В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, они включили и Нагорный Карабах.
Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.
Часть населения в результате этих событий покинула Карабах. По последним данным, в Армению прибыло более 100 тыс. человек.