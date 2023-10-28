На Украине жительницу Волынской области приговорили к пяти годам за кражу сала

Жительницу Волынской области Украины приговорили к пяти годам колонии за кражу сала. Об этом 28 октября сообщает украинский телеканал ТСН.

Известно, что на скамье подсудимых оказалась 27-летняя девушка. Она была на испытательном сроке за аналогичное преступление, что объясняет такой строгий приговор.

Инцидент произошел в городе Ковеле. Девушка вечером распивала алкоголь на автостанции в компании трех знакомых и там же уснула. На соседней лавочке спал другой пьяный мужчина, у которого в сумке было почти 8 кг сала. Продукт пропал, в краже обвинили осужденную, уточняется в Telegram-канале издания «Страна.ua».

19 октября сообщалось, что полицейские в Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном и обворовал несколько магазинов в торговом центре после закрытия. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.