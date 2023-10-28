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Посол Палестины в РФ исключил перемещение жителей из сектора Газа в Египет

Посол Палестины в РФ: палестинцы не будут уходить из сектора Газа в лагеря в Египет
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Палестинцы не будут перемещаться из сектора Газа в так называемые лагеря в Египет. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в субботу, 28 октября.

«Палестинцы не будут покидать Газу. Они не пойдут на границу, не пойдут в лагеря Египта никогда, будут находиться на своей земле», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что вопрос об эвакуации россиян из анклава еще не решен, однако палестинская сторона работает над этим с МИД РФ, посольством России в Египте и Палестине.

Кроме того, он указал на то, что атака израильской стороны по сектору Газа в ночь на 28 октября привела к большим разрушениям и жертвам. По его словам, Израиль атаковал с помощью самолетов и танков. Посол также отметил, что наземная операция еврейского государства в анклаве может привести к тому, что другие страны будут вовлечены в войну.

«До сих пор мы не знаем, когда Израиль начнет наземную операцию, они нападают и со своей стороны осложняют ситуацию ежедневно. Мы не хотим наземную операцию, это будет очень опасно», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что палестинский лидер Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий, чтобы открыть гуманитарные коридоры, а также не исключает проведения переговоров.

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Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере сектора Газа. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ действительно проводит в анклаве военную операцию «с воздуха, моря и суши», однако она еще не приобрела широкий масштаб.

19 октября сообщалось, что король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси подтвердили, что не принимают любые насильственные попытки перемещения населения анклава в их страны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс., человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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