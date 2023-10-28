В Пентагоне отвергли участие сил США на стороне Израиля в секторе Газа

Вооруженные силы США не принимают участия в наземных операциях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом 28 октября заявил ТАСС официальный представитель Пентагона.

Таким образом он прокомментировал сообщение иранского агентства Tasnim, в котором со ссылкой на источники говорилось об участии около 5 тыс. американских военнослужащих в израильском вторжении в Газу.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

28 октября Армия обороны Израиля сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам ХАМАС на севере анклава. Глава минобороны страны Йоав Галант объявил о начале новой фазы боевых действий, которая продолжится до момента, пока не будет отдан новый приказ.

В свою очередь, палестинское движение заявило, что попытки израильской стороны наступать по трем направлениям в сектор Газа провалились.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ действительно проводит в секторе Газа военную операцию «с воздуха, моря и суши», однако она еще не приобрела широкий масштаб.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.