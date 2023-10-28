Словакия пообещала пересмотреть оборонное соглашение с США

Руководство Словакии пересмотрит условия оборонного соглашения с США. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк в субботу, 28 октября.

Он сообщил, что уже донес до американского посла в Братиславе эту позицию.

«Послу США мы на встрече передали позицию словацкого правительства. Мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов на Украину. Оборонный договор (с США. — Ред.) также необходимо пересмотреть», — написал Калиняк на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, 26 октября заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо. Кроме того, он призвал Европейский союз (ЕС), который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте. Фицо заявил, что выступает за прекращение боевых действий.

Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

В тот же день газета Politico написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС.

Американское издание Newsweek назвало это решение Будапешта и Братиславы двойным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Автор статьи помимо этого отметил, что избрание Фицо новым словацким премьером увеличило вероятность присоединения Словакии к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, а это, в свою очередь, станет помехой для ЕС соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.